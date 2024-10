Porto Seguro: Rui e Jerônimo criticam gestão municipal em ato com Cláudia

Rui e Jerônimo participaram de caminhada de campanha de Cláudia em Porto Seguro - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues e o Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa, mostraram apoio para Cláudia, que é candidata a prefeita de Porto Seguro, durante caminhada na cidade na sexta-feira, 27. O ato de campanha levou mais de 15 mil pessoas às ruas, segundo a PM. Na ocasião, eles ainda fizeram críticas ao atual gestor da cidade, Jânio Natal.

"O Prefeito Jânio Natal tem feito uma administração muito abaixo do que poderia fazer, pois põe seus interesses pessoais acima dos interesses da cidade. O Governo do Estado poderia ajudar muito mais a cidade de Porto Seguro, mas o prefeito não se interessa em buscar os recursos que temos disponíveis porque, a maioria deles são emendas parlamentares de Cláudia. Jânio deveria esquecer a política partidária durante o mandato e entender que não importa de quem é a emenda. Ele precisa bater na porta pra trazer pra cidade as obras que o povo precisa. Ele fica com receio de o povo creditar isso a Cláudia e acaba não fazendo 10% do que seria possível", pontuou o governador.

Já o Ministro Rui Costa enfatizou que o prefeito não conseguiu trazer nada para Porto Seguro enquanto o presidente era Jair Bolsonaro. "Quantas creches Jânio e Bolsonaro construíram em Porto Seguro? Quantas casas populares Jânio e Bolsonaro trouxeram pra Porto Seguro?", perguntava o Ministro para as mais de 15 mil pessoas presentes. "Cláudia me liga toda semana falando das necessidades de Porto Seguro e eu sempre falo sobre a importância da Terra Mãe do Brasil para a nação. Ele se comprometeu comigo e eu me comprometi com Cláudia. Juntos, Lula, Cláudia, o Governador Jerônimo e eu, vamos trazer 4 mil casas populares para Porto Seguro. Vocês vão realizar o sonho da Casa Própria”, finalizou Rui Costa.