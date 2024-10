Porto Seguro: Rui Costa participa de evento contra Jânio Natal

Claudia Oliveira e ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Divulgação

A campanha da candidata à prefeitura de Porto Seguro, Claudia Oliveira (PSD), contará com um importante apoio para a corrida eleitoral do extremo sul do estado. Trata-se do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que participará da "Grande Caminhada 55", marcada para a próxima sexta-feira, 27. O evento está programado para iniciar na Praça das Casas Novas.

Rui foi ex-governador da Bahia e deixou o cargo com altos índices de aprovação, fazendo seu sucessor o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que também tem apoiado a candidatura de Claudia Oliveira.

Em Porto Seguro, apesar das últimas pesquisas apontarem larga vantagem contra o atual prefeito Jânio Natal (PL), a alta cúpula petista decidiu intensificar apoio à candidatura de Claudia, devido ao segundo lugar nas pesquisas ser o aliado de primeira hora do então presidente Jair Bolsonaro.

Na terceira posição está Luigi Rotunno (PSDB), empresário na cidade, que também vem acusando duramente a gestão de Jânio, de suposto envolvimento em corrupção e extorsão no âmbito de operação realizada pelo GAECO, que apura irregularidade na concessão de licenças ambientais.

Na última etapa dessa operação foram presas diversas pessoas, dentre elas um sobrinho de Jânio Natal e um parente do ex-prefeito Miguel Ballejo.

Porto Seguro também estáno holofote de outra operação policial que apura tráfico de influência no Poder Judiciário local, onde foram afastados os juízes Fernando Machado Paropat, André Marcelo Strogenski e Rogério Barbosa de Sousa e Silva.

Os magistrados, de acordo com a matéria do Fantástico, exibida pela TV Globo, são acusados de um esquema denominado “Liga da Justiça”, que teria participação de advogados cujo nomes estão mantidos em sigilo e de um ex-secretário de Jânio, sócio do loteamento formado com os juízes.