Menino de 12 anos é carbonizado durante incêndio dentro de casa

Um menino de 12 anos foi carbonizado dentro de casa durante um incêndio na manhã desta quarta-feira, 2, em Barreiras, cidade no oeste da Bahia. A vítima, identificada como Pedro Apolinário Moura da Silva, tinha Transtorno do Espectro Autista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel, localizado no bairro Barreirinhas, foi atingido pelas chamas por volta das 6h30. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para o local, mas o adolescente não havia resistido.

Os bombeiros informaram que o corpo do menino foi localizado carbonizado na cama, sob os escombros do telhado que havia desabado. Com pressão alta, a mãe do menino havia passando mal e foi atendida no local.



Ainda não há informações das causas do incêndio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local, e o corpo de Pedro encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de necropsia.