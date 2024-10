Polícia faz operação no Cosme de Farias e dois suspeitos são baleados

- Foto: Polícia Civil / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, uma operação da Polícia Civil mobilizou agentes no bairro de Cosme de Farias, em uma ação destinada a combater a atuação do Comando Vermelho na região, liderada por um criminoso conhecido como Zoio de Gato.



De acordo com informações da TV Record, a operação resultou em um confronto armado. Ao serem abordados pelas forças policiais, integrantes do grupo criminoso reagiram e abriram fogo. No revide, dois suspeitos foram atingidos e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE) para receber atendimento médico.

A ação faz parte de uma estratégia para desarticular organizações criminosas que atuam na área, intensificando o combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dos feridos, mas a operação segue em andamento.

A situação no bairro permanece tensa, com a presença reforçada das forças policiais e alguns comerciantes estão fechando seus estabelecimentos.