"Olho de Gato", liderança do CV, escapa da polícia em Salvador | A TARDE

A Operação Duplo X, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, nesta quinta-feira, 6, cumpriu nove mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Apontado como liderança do Comando Vermelho no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, José Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como “Olho de Gato”, era um dos principais alvos da operação. Contudo, a polícia não obteve êxito na sua captura.

O delegado José Bezerra, do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, afirmou que a polícia segue em busca do suspeito. “Nós estamos investigando e apurando a relação de todos os membros deste grupo criminoso. Existe um importante investigado que se denomina com esse vulgo (“Olho de Gato), contra ele existem mandados de prisão e esforços estão sendo empenhados para capturá-lo”, disse o delegado José Bezerra.

Ao todo, nove pessoas foram capturadas durante a operação. Oito mandados de prisão foram cumpridos nos bairros de Cosme de Farias, Nordeste de Amaralina e Tancredo Neves. Uma prisão em flagrante ocorreu no bairro da Engomadeira. Um homem foi flagrado com porções de cocaína e balança.

