Ação da polícia que baleou três do CV tinha intuito de entregar intimação

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma troca de tiros no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, deixou três suspeitos baleados durante uma ação da Polícia, nesta quarta-feira, 02. De acordo com a Polícia Civil, os agentes da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas) estavam realizando uma entrega de intimação na localidade quando foram surpreendidos por um grupo de aproximadamente 10 homens armados, que abriram fogo contra os investigadores.

Em resposta, os policiais realizaram um confronto, resultando em três suspeitos atingidos. Dois deles estão atualmente custodiados no Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto as buscas para localizar o terceiro envolvido continuam com o reforço policial na área.

Informações preliminares indicam que um dos baleados é um membro do Comando Vermelho, identificado pelo vulgo "Barata". Ele é conhecido como o braço direito de José Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como “Olho de Gato”, que é considerado um dos líderes criminosos da região. José Carlos foi um dos alvos da Operação Duplo X, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que há alguns meses cumpriu nove mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho.