Vídeo: mulheres em moto são atropeladas na Bahia; condutor fugiu | A TARDE

Uma colisão frontal entre um carro e uma moto deixou duas mulheres feridas na tarde deste domingo, 18, na Avenida Horácio José dos Santos, no bairro Olhos D'água, em Brumado. Uma câmera de segurança registrou o momento da batida, que ocorreu por volta das 14h16.

Após o forte impacto, as duas mulheres que estavam na motocicleta foram jogadas para o alto. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. As vítimas foram conduzidas ao Hospital Municipal de Brumado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo familiares, a passageira sofreu fraturas na face, enquanto a condutora da moto fraturou alguns dedos da mão. As duas passam bem. O motorista do veículo foi identificado e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com nota da Polícia Civil, as duas mulheres tinham 23 e 45 anos.

Veja vídeo





Câmera de segurança registra batida entre carro e moto em Brumado Reprodução