HOME > BAHIA
Vídeo pornô é exibido em TV durante sessão em Câmara na Bahia

O conteúdo foi transmitido no aparelho no momento em que vereadores realizavam uma votação

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/03/2026 - 8:16 h

Um vídeo pornográfico foi exibido em uma televisão durante sessão legislativa da Câmara Municipal de Laje, no Recôncavo Sul da Bahia, na última terça-feira, 10. O conteúdo apareceu no equipamento no momento em que vereadores votavam um projeto de lei.

Após o acontecido, a transmissão que acontecia de forma ao vivo nas redes sociais, foi interrompida.

Leia Também:

Conheça os 9 projetos de leis de proteção à mulher aprovadas no Congresso
Alcolumbre nega reunião com Lula: “Não estou sabendo”
Spray de pimenta como defesa feminina é aprovado pela Câmara Federal

Como o vídeo foi parar no telão?

A televisão instalada no plenário costuma ser utilizada para apresentações de projetos durante as sessões.

Em comunicado divulgado nas redes sociais da Câmara Municipal de Laje, a presidência do Legislativo informou que houve uma “intercorrência técnica” durante a transmissão da sessão.

Segundo as apurações, há indícios de interferência externa ou instabilidade momentânea no sistema de exibição utilizado de forma remota.

“Os procedimentos averiguatórios já estão sendo adotados com o objetivo de esclarecer integralmente os fato [...] inclusive para reforço dos protocolos de segurança e controle dos equipamentos utilizados nas transmissões oficiais”, diz trecho da nota.

Veja o comunicado na íntegra:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Câmara Municipal de Laje-BA (@camaralajeba)

x