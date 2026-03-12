+18
Vídeo pornô é exibido em TV durante sessão em Câmara na Bahia
O conteúdo foi transmitido no aparelho no momento em que vereadores realizavam uma votação
Por Luiza Nascimento
Um vídeo pornográfico foi exibido em uma televisão durante sessão legislativa da Câmara Municipal de Laje, no Recôncavo Sul da Bahia, na última terça-feira, 10. O conteúdo apareceu no equipamento no momento em que vereadores votavam um projeto de lei.
Após o acontecido, a transmissão que acontecia de forma ao vivo nas redes sociais, foi interrompida.
Como o vídeo foi parar no telão?
A televisão instalada no plenário costuma ser utilizada para apresentações de projetos durante as sessões.
Em comunicado divulgado nas redes sociais da Câmara Municipal de Laje, a presidência do Legislativo informou que houve uma “intercorrência técnica” durante a transmissão da sessão.
Segundo as apurações, há indícios de interferência externa ou instabilidade momentânea no sistema de exibição utilizado de forma remota.
“Os procedimentos averiguatórios já estão sendo adotados com o objetivo de esclarecer integralmente os fato [...] inclusive para reforço dos protocolos de segurança e controle dos equipamentos utilizados nas transmissões oficiais”, diz trecho da nota.
Veja o comunicado na íntegra:
