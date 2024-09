Vídeo: Terremoto de magnitude 5.3 atinge o sul de Portugal

Segundo o IPMA, o epicentro do terremoto aconteceu a cerca de 60 km a oeste de Sines - Foto: Reprodução/IPMA

Um terremoto de magnitude 5,3 graus na escala Richter atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, a dez quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não há registro de feridos e de danos graves.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou o fenômeno, que também foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM), que estimaram a magnitude do sismo em 5,4 graus.



Segundo o IPMA, o epicentro do terremoto aconteceu a cerca de 60 km a oeste de Sines, a região que mais sentiu o impacto. Setúbal e Lisboa também foram afetadas, embora com menor intensidade. Há relatos de que tremores também foram percebidos na Espanha.



“Felizmente, não houve danos materiais, e, mais importante que isso, não houve vítimas pessoais”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

As autoridades afirmam que o sismo teve origem no mar, mas não há risco de tsunami. Foram detectadas mais quatro réplicas.O governo português está monitorando a situação e pediu à população que tome as devidas precauções em caso de novos tremores.