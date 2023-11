Vídeo: veículo invade casa e deixa três mortos e cinco feridos na BA | A TARDE

Um acidente envolvendo uma caminhonete resultou em três pessoas mortas e ao menos cinco feridas, no KM 50 da Estrada do Coco, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no domingo, 12.

De acordo com as informações iniciais, o motorista do veículo perdeu o controle e invadiu um imóvel residencial. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre estado de saúde delas.

O caso foi registrado na 33ª Delegacia Territorial (DT) de Monte Gordo como "auto lesão e homicídio culposo na direção de veículo".

