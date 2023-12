Vila Galé Marés inaugura área premium em Guarajuba e anuncia novidades | A TARDE

O resort Vila Galé Marés, localizado na praia de Guarajuba, no Litoral Norte baiano, passa a contar com uma área premium para oferecer uma ‘ilha’ de sossego em meio à agitação dos bares, restaurantes, piscina e áreas comuns do empreendimento. O evento que marcou a inauguração do espaço aconteceu na noite de quinta-feira, 30, para convidados.

Dos cerca de 600 apartamentos, 84 quartos e chalés estão incluídos nesta nova ala e entraram no mundo das novelas brasileiras. Em cada unidade, é possível conferir uma decoração que remete o visitante às histórias de Escrava Isaura, Roque Santeiro e Gabriela, por exemplo. Além disto, o espaço conta com uma piscina privativa, um longe com restaurante e bar e parque aquático infantil. Toda esta nova área contou com investimento de R$ 15 milhões.

Segundo o fundador e presidente da rede, Jorge Rebelo, os espaços são voltados para o cliente que está em busca de exclusividade e um local tranquilo para a estadia. “Nós fizemos um produto para clientes que gostariam de ter uma área mais reservada, para ler, ouvir uma música mais suave, e que não quer tanto a nossa diversão fervorosa aqui do Brasil, que é maravilhosa. Mas nós vamos dar as duas opções, incluindo esse cliente, que quer um ambiente a la carte, mais sofisticado, com uma gastronomia mais elaborada. O cliente que vier pra cá vai poder utilizar os outros sete restaurantes que nós temos aqui e, se quiser, pode ir pra piscina grande, vai ter o acarajé e a ‘bagunça’ que a gente gosta. Mas se quiser tranquilidade e sossego, vem pra cá, com uma piscina privativa”, destaca.

Abrangência

Considerada a maior rede de resorts all inclusive do Brasil, a Vila Galé já está presente em sete estados e acabou de chegar em Minas Gerais, onde vai ser inaugurada a primeira unidade que não tem ligação com a praia. “Nós somos mais ‘pé na areia’ mas, desta vez, ninguém vai sentir falta da praia. Vamos ter 2,75 milhões de metros quadrados, com cavalos, charretes, parque aquático e o rio que atravessa a propriedade e tem um moinho movido a água”, adianta Jorge Rebelo.

Presidente da rede, Jorge Rebelo, anunciou novidades durante evento | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Presença internacional

O presidente da rede destaca que 2023 foi um ano de muito trabalho, com a inauguração de quatro unidades do Vila Galé em Portugal e a primeira em Cuba. A entrada no país caribenho foi organizada pelo baiano José Antônio Bastos, que levou toda a equipe do Brasil. E a estreia vai ser celebrada em grande estilos: “Para comemorar nossa entrada em Cuba, vamos fazer o Réveillon nos 42 Vilas Galés, e o tema vai ser ‘Cuba e Salsa’”, completa Jorge Rebelo.

Mais informações sobre o Vila Galé Marés podem ser conferidas no site.

*Jornalista viajou a convite do resort