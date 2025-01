Virada será com chuva na Bahia? Confira previsão

Tempo não deve atrapalhar que decidiu curtir o Festival Virada Salvador - Foto: Divulgação | Secom

Com a virada do ano chegando, cresce a expectativa para saber se vai chover no momento da contagem regressiva para 2025. De acordo com o Climatempo, a previsão para a noite desta terça-feira (31) na Bahia será diferente em algumas regiões.

Segundo o instituto, o litoral do Nordeste tem tempo estável entre Rio Grande do Norte e Bahia, incluindo aí Salvador. Nessas áreas, o sol deve aparecer entre nuvens, com pancadas de chuva isoladas que não devem comprometer tanto as comemorações.

Mas no oeste do estado, as chuvas podem ser de moderadas a fortes ao longo do dia, com alerta para alagamentos. Nas outras áreas, o clima será mais estável, com tempo firme durante a virada.