É hoje: Mega da virada tem premiação de mais de R$ 600 milhões

Chegou o dia do ano mais esperado por muitos, o sorteio da Mega Sena da virada. Este ano, o prêmio gira em torno de R$ 600 milhões. Já pensou? Ficar milionário no último dia do ano.

O sorteio, que será realizado pela Caixa na véspera de Ano-Novo, acontecerá às 20h (horário de Brasília).Mas ainda dá tempo de fazer a fezinha.

As apostas poderão ser feitas até às 18h de terça-feira, 31, nas lotéricas, e os jogos digitais podem ser feitos até o último minuto. As apostas on-line podem ser feitas tanto no site quanto no app da Caixa.

Na segunda-feira, 30, a demanda pelas apostas on-line foi tão alta que gerou uma fila de espera de mais de uma hora nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

A movimentação nas lotéricas presenciais também tem sido intensa, já que o prazo final para apostas se aproxima.