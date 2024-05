Vitória da Conquista recebe 3ª edição dos Jogos Estudantis em abril | A TARDE

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smed), promove os Jogos Estudantis da Rede Municipal de Ensino. Este ano, o evento terá a participação de 47 escolas do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, além de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As competições, que acontecem de abril a setembro, devem envolver em torno de 18 mil alunos, dos mais de 45 mil matriculados na rede.

A novidade desta edição, anunciada pelo governo municipal, são os jogos paradesportivos voltados para estudantes com deficiência, que permitirão ainda mais a inclusão na rede municipal, como destacou a prefeita Sheila Lemos durante a abertura dos Jogos.

Segundo o secretário municipal de Educação, Edgard Larry, para se promover educação de qualidade é preciso que as ações não se limitem apenas às salas de aula. “Para realizar uma educação de qualidade, é necessário observar e realizar ações que ultrapassem esse espaço, e os Jogos Estudantis têm esse propósito, além de proporcionarem a interação de toda a rede municipal urbana e rural”.

Os Jogos incluem várias categorias como bocha, vôlei sentado, goalball, atletismo, badminton, tênis de mesa, futebol de 5, capoeira e xadrez. O campeonato contempla jogos interpolos — com seis polos dos anos finais e dois da EJA; jogos interclasses; paradesportivos, além dos festivais que acontecem em dias únicos e são divididos em três modalidades esportivas: artes marciais, corrida de rua e atletismo.

As modalidades dos polos são futsal masculino e feminino, baleado misto, basquete 3×3 masculino, handebol feminino, vôlei misto, tênis de mesa masculino e feminino, xadrez, dominó, dama. Já as modalidades dos festivais são judô, jiu-jitsu, corrida de rua, corrida 100 metros, corrida 400 metros, corrida revezamento 4x100, salto em distância.

“São várias modalidades esportivas para despertar o interesse dos nossos alunos e alunas pelo esporte, que é vida, é saúde, e bem-estar e, quem sabe, é profissão, porque Conquista tem muitos talentos, inclusive no esporte. Nosso objetivo é também buscar e dar oportunidade a esses talentos que tanto nos orgulham”, concluiu a prefeita Sheila Lemos.