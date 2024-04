VoePass encerra viagens de Salvador para cidades do interior da Bahia | A TARDE

A VoePass encerrou os voos que operavam de Salvador para cidades do interior da Bahia. As últimas viagens foram realizadas neste sábado, 30.

Leia mais

>> Governo rebate informação do Jornal Nacional sobre VLT na Bahia

Com a medida, cidades de Barreiras, Guanambi, Lençóis, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista perderam a conexão aérea com Salvador pela companhia. As viagens eram realizadas em parceria com a Latam.

A VoePass informou em nota que a decisão ocorreu “por motivos estratégicos de reestruturação de sua malha aérea".

No município de Barreiras, a companhia manteve a operação para Brasília/DF.