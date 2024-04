"Agradeço ao povo brasileiro, que apostou no meu sonho", celebra Davi | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito celebrou a vitória após 100 dias confinado no reality da Globo. Ele, que foi o terceiro baiano a vencer o programa, vai levar para casa o prêmio de R$ 2.920.000, o maior de todas as temporadas.

Após vencer a atração, o baiano contou que estava, sim, na expectativa de vencer o programa.

"Não desacelerei em nenhum momento, meti o pé", contou Davi em entrevista a Ana Clara.

Na conversa, ele avaliou o que o povo acredita que conquistou o público. "Minha luta, garra, confiança, determinação, minha garra de não parar em nenhum momento".

Davi afirmou ainda que não tinha expectativas, pois era um sonho distante. "Eu nem sonhava, ultrapassou as barreiras. Não tem como acreditar. Estou sem palavras. Agradeço ao povo brasileiro que apostou no meu sonho, nenhum momento do jogo deixei de me entregar. Agora é doutor Davi", finalizou o baiano.