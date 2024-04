Alane chora e se bate ao sair do BBB 24: "Eu sou péssima" | A TARDE

Alane foi a vigésima primeira eliminada do Big Brother Brasil 24 neste domingo, 14. Ao saber da decisão do público, a bailarina de 25 anos, acabou reagindo mal à sua saída.

Após o anúncio de Tadeu Schmidt, a paraense, que recebeu 51,11% dos votos no último paredão do reality, chegou a se bater e gritar. Ela precisou ser contida pelos aliados.

“Eu sou ridícula, eu sou péssima. Eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horrível”, disse a ex-sister chorando ao se bater logo depois da fala de Tadeu.

Alane também disse estar envergonhada e pediu desculpas ao público. “Eu estou mal de verdade. Minha mãe está com muita raiva de mim! Eu só quero sumir."

Na sua saída, a ex-participante foi consolada por Tadeu ao recebê-la do lado de fora da casa."Só não estou feliz porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. Tristeza é normal, mas vergonha, jamais. Seus dias foram lindos, péssima você nunca será e sua mãe está morrendo de orgulho de você".

A sister acabou indo à berlinda depois de desistir da prova de resistência do primeiro finalista, quatro dias antes da final da temporada agendada para esta terça, 16.

Alane enfrentou nove paredões no BBB 24 e se tornou a recordista da temporada neste quesito. A eliminada nunca ganhou uma prova do líder ou do anjo, isso contribuiu para tantas presenças no escrutínio público. Na última disputa para saber quem iria sair do reality, a bailarina competiu contra Isabelle (46,66%) e Matteus (2,23%).

BBB / Reprodução