Anitta e Boninho brincam com baiano eliminado: "A Fazenda vem aí" | A TARDE

Não deu para o baiano Plínio. O designer de joias, nascido no Subúrbio de Salvador, bem que tentou uma vaga no BBB 24, mas acabou não sendo escolhido nem pelo público, nem pelos participantes para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

No entanto, a breve participação dele rendeu boas risadas, ao menos para Anitta e o diretor da atração, Boninho. Em suas redes sociais a “poderosa” brincou com a eliminação do soteropolitano, usando uma imagem de um dos seus cachorros, que possui o mesmo nome: Plínio.

“Não foi dessa vez”, escreveu ela.

O Big Boss do BBB tratou logo de consolar o doguinho (ou seria o baiano?): “Não foi dessa vez Plínio, não fica triste que o convide pra participar da A Fazenda vem aí”, garantiu.

Além de Plínio (o ser humano), quem também não teve sorte na disputa foi o nutricionista Caio. Já Lucas e Davi seguem no jogo, representando a Bahia. O primeiro foi selecionado pela própria produção do reality, enquanto o segundo, entrou por votação do público, com mais de 60% da audiência.