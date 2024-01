Aos prantos, mãe lembra história do baiano Davi: "vendeu água, picolé" | A TARDE

Mãe do motorista por aplicativo Davi Brito, que disputa uma vaga no BBB 24 através do Puxadinho, chorou com a possibilidade de ter a vida mudada com a entrada do jovem de 21 anos no reality show.

Ele foi anunciado neste domingo, 7, no Fantástico. Ele disputa com outras 12 pessoas as últimas vagas para entrar na casa.

Em vídeo, a mãe de Davi chora ao lembrar que o jovem já vendeu fruta, água e picolé.

"Não tenho como agradecer, primeiro a Deus, depois à Globo por essa oportunidade dada a meu filho. Meu filho vendeu água de R$ 1, vendeu fruta, picolé, e hoje, para mim, mãe de Davi, é uma emoção muito grande".



Morador do bairro de Cajazeiras, em Salvador Davi afirmou em sua apresentação que esta foi a primeira vez que se inscreve no reality. Seu objetivo é estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.

"Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida, a gente tem que tentar”, disse.

