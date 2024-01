Após clube furar a Globo, Rodriguinho é anunciado no BBB 24 | A TARDE

Após ter tido o nome confirmado no BBB 24 por um clube social da Bahia, o cantor Rodriguinho foi anunciado como participante do BBB 24 no grupo Camarote.

Aos 45 anos, Rodriguinho traz uma trajetória musical desde os 10 anos, iniciando no grupo infantil Toca do Coelho e alcançando notoriedade nacional com Os Travessos nos anos 1990. Apesar do sucesso, enfrentou a perda do pai pouco antes de conquistar o cenário musical.

Em 2004, apostou na carreira solo, lançando álbuns e gravando DVDs. Sua versatilidade também o levou a participar de produções cinematográficas, como um filme da Xuxa, e da novela ‘O Clone’. Agora, o artista se lança em um novo desafio, um reality show.



Já no grupo Pipoca, Fernanda, confeiteira e modelo de Niterói, Rio de Janeiro, traz consigo uma versatilidade entre as artes. Formada em Moda, enfrentou os desafios de ser mãe solteira, equilibrando sua carreira como modelo, confeiteira e bailarina performática.

Namorando e mãe de dois filhos, Fernanda sustenta sua família morando na casa dos pais. Além de sua paixão pela moda, ela mergulha na arte da confeitaria e dança forró desde os 15 anos.

Segundo ela, seu jeito seguro e personalidade marcante podem causar impacto inicial, mas Fernanda ressalta que não abrirá mão de sua autenticidade.

Ela afirma acreditar em suas habilidades de lidar com pessoas, e, apesar de gerar controvérsias, sua carinhosa natureza e talento para harmonizar ambientes prevalecerão no BBB 24.