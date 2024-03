Após expulsão, Wanessa aparece "disfarçada" no aeroporto; veja | A TARDE

Após ser expulsa do BBB 24, depois de agredir o participante Davi, a cantora Wanessa Camargo fez a primeira aparição na tarde deste sábado, 2. No início da tarde, ela foi vista disfarçada com um moletom azul marinho, de cabeça baixa, com capuz e uma máscara no rosto, cercada por seguranças.

🚨 Após expulsão do #BBB24, Wanessa Camargo é vista no aeroporto do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/fhFrRRvIpS — POPTime (@siteptbr) March 2, 2024

A expulsão

A artista foi convocada para o confessionário, horas após Davi ter afirmado que tinha sido agredido. Após isso, a produção do programa pediu que os participantes entregassem os pertences dela. Tudo começou quando a participante estava bêbada e entrou no quarto em que Davi dormia, para trocar e devolver o figurino.

Ela estava dançando e se empolgou, e por isso, acabou acertando um leve tapa na perna de Davi, o acordando. Wanessa chegou a pedir desculpas na mesma hora, mas ele não gostou do que aconteceu.

“É o Davi que tá dormindo aí, Wanessa”, alertou Yasmin Brunet. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, disse a artista. Depois do que aconteceu, Davi não conseguiu voltar a dormir e foi até o confessionário.

Em conversa com Matteus, Davi disse que foi informado pela produção que as imagens seriam analisadas. “Eles vão tomar uma atitude, eles vão tomar as medidas cabíveis. Vai analisar, já passei pra eles já”, disse.

Ainda na manhã, a produção conversou com os participantes e Wanessa Camargo já não voltou do confessionário. A expulsão foi confirmada pouco depois.