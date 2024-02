Ator Silvero Pereira rebate acusações contra Davi: “faz jogo limpo" | A TARDE

Após sair em defesa de Davi quando o brother foi acusado de homofobia no BBB 24, o ator Silvero Pereira reforçou sua torcida pelo motorista de aplicativo diante da perseguição que o baiano vem enfrentando dos colegas de confinamento.

Em uma entrevista à imprensa no Festival de Verão em Salvador, o artista disse que Davi sofre preconceito devido à sua origem.

“Somos nordestinos, somos irmãos, conhecemos nossas realidades. Então, me reconheço muito em diversas atitudes que ele tem ali, essa coisa de falar alto, da comida, da relação com as pessoas, de ser rejeitado. Passamos por isso o tempo todo, com questões de xenofobia, racismo, e uma série de coisas que acontecem”, declarou.

Por fim, Silvero Pereira rebateu as acusações de manipulação contra o baiano e afirmou que sua trajetória pode levá-lo a ganhar o prêmio do BBB 24.

"Então, acho que Davi tem forte potencial, sim, de ser um grande campeão, fazendo o jogo que ele está fazendo, que é um jogo limpo", finalizou.