BBB 24: Bia diz que se sentiu envergonhada após fala de Lulu Santos | A TARDE

Em conversa com Alane na madrugada desta quinta-feira, 11, Beatriz afirmou que se sentiu envergonhada após a fala de Lulu Santos na festa do Top 5 do Big Brother Brasil (BBB) 2024. Durante a sua apresentação, o cantor fez um pedido para a sister: “Por favor, não me derruba!”.

“Gente, que vergonha! O Lulu Santos falou ‘não me derruba’ para mim”, desabafou a vendedora do Brás em conversa com Alane. Na ocasião, a bailarina tentou acalmar a amiga. “Você deve estar famosa!”, disse.

Na sequência, Bia respondeu: “Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos”. Em seguida, Alane pontuou que, se fosse ruim, ela já teria saído. “Já foi para dois Paredões seguidos! Você está famosa!”, disse.