Gil do Vigor diz que caiu no choro por Bia: "Não ataquem ela" | A TARDE

Um dos ícones do Big Brother Brasil, Gil do Vigor, saiu em defesa de Bia após briga com Davi no BBB 24 após a dinâmica do Sincerão, na tarde desta terça-feira, 9. Através das redes sociais, Gil confessou que também teve “seus momentos” na edição de 2021 do reality, e disse que Bia é uma “boa menina”.

“Se você utiliza o bordão ‘Brasil’ não vá para o Big Brother, e inclusive tô chorando por causa da Bia. Independente de tudo, ela é uma boa menina. O jogo é o jogo, passou. Por favor, aqui fora não fiquem atacando ela”.

O economista relembrou a discussão dos sisters e a recepção dos internautas, que programam a eliminação de Bia no próximo paredão. “Uma maior confusão acontecendo e as pessoas: ‘eu vou tirar fulano’. Pra que minha gente? Já tá no fim do programa. Tirar pra quê minha gente? Ninguém é obrigado a ficar com amizade, não. O povo gosta de brigar, esculhambar. Coisa chata, deixa o povo brigar e a gente salva”.

Dono do bordão “Brasil”, Gil deixou uma reflexão para os seguidores. “Quando temos uma amizade, um amigo, a gente tende a passar pano, a não enxergar, mas é comum algumas vezes, a gente passar pano para os nossos amigos, não falar a realidade, porque a gente ama, fecha os olhos. Só que aí chega uma briga, e joga na cara tudo o que os outros falavam e você pensava também, mas não externalizava”, finalizou.