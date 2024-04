BBB 24: Confeiteiro transforma Davi em bolo de calabresa; veja | A TARDE

O confeiteiro João Silveira, conhecido no Instagram por fazer escultura de famosos, como as cantoras Ludmilla e Marília Mendonça, fez um bolo de calabresa com chocolate em homenagem ao Davi Brito, participante do BBB 24.

A ideia surgiu após uma discussão do baiano com MC Bin Laden. Durante a briga, Davi disse “calma, calabreso” ao se dirigir ao funkeiro. Depois disso, a frase viralizou nas redes sociais e até rendeu letra de música para a banda La Furia e fantasia de carnaval.

Em um vídeo publicado em seu perfil na rede social nessa sexta-feira, 29, o confeiteiro mostrou como fez a receita. “Davi virou bolo de calabreso”, escreveu o profissional na legenda. Por mais que o fato de a calabresa ser um dos ingredientes tenha despertado a curiosidade do público, o que chamou mais atenção foi a escultura de Davi que o profissional fez com o chocolate.

O resultado dividiu opiniões entre os internautas. De um lado, teve aqueles que elogiaram, do outro, muitos criticaram.

“Achei meio mórbido”, disse um seguidor. “Você não cometeu esse crime”, brincou uma pessoa. “Eu fico chocada com teu talento”, elogiou uma internauta. Outra disse: “Seu trabalho é fabuloso”. “Sensacional ficou igualzinho”, afirmou mais uma.

Assista ao vídeo: