Fernanda compara Davi a personagem de “Todo Mundo Odeia o Chris” | A TARDE

Em conversa com Pitel e Lucas no Quarto do Líder do BBB 24, na madrugada deste sábado, 30, Fernanda analisou o Grupo Fadas e comparou Davi ao Chris, personagem do seriado norte-americano “Todo Mundo Odeia o Chris”.

Durante a conversa, a confeiteira disse que Davi não se encaixa no Grupo Fadas. Para exemplificar o seu pensamento, ela fez uma alusão a época de escola citando a série de filmes “High School Musical” e a sitcom “Todo Mundo Odeia o Chris”.

“Todos os Fadas nasceram Fadas, são pessoas que na escola já colariam automaticamente, parece um filme de ‘High School Musical’”, disse Fernanda, que continuou: “O Alegrette é o menino do beisebol ou futebol americano, com a jaqueta, que namora a menina famosinha, e tem as patricinhas e tem as coisas. Eles são”.

“A única peça que não encaixa ali [Fadas] é o Davi. Davi é menino pobre que entrou na escola, tipo 'Todo Mundo Odeia o Chris', que entrou, mas ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera”, completou Fernanda.

Assista ao momento: