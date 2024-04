BBB 24: Davi convida Alane para dormir com ele e Isabelle | A TARDE

Após o show da banda “É o Tchan” na festa que aconteceu nesse sábado, 30, no BBB 24, Davi fez uma proposta para Alane. O baiano chamou a sister para dormir com ele e Isabelle no “cantinho” do quarto.

“Bora dormir lá no canto, eu, você e Isabelle, bora? Eu arranjo um cantinho no chão. Pode dormir comigo? Eu, você e Isabelle?”, perguntou o brother. “Ah, se você pedir com jeitinho eu posso”, respondeu Alane, que levou na esportiva.



Veja o momento:

Davi pediu pra Alane dormir com ele e Isabelle no chão.



O que eu disse a vocês que ele gosta e ficou mais proximo da Alane mas manteve ela no top5 só pra ser coerente com a trajetória desde o inicio do jogo, Davi se aproximou muito de Alane desde que começaram a andar juntos,… pic.twitter.com/zhAdd55mgP — ~ jota (@comentwei) March 31, 2024

Na web, o episódio rendeu uma série de comentários. Segundo alguns internautas, a bailarina é a segunda pessoa que o baiano mais gosta na casa depois de Cunhã, por isso o pedido para dormir juntos. Entretanto, teve gente que não viu a situação com ‘olhos amigáveis’ e afirmou que isso não é atitude de homem casado.