Gêmeas? Bia confunde Scheila Carvalho com Gretchen no BBB 24 | A TARDE

Beatriz confundiu Scheila Carvalho com Gretchen durante o show do É o Tchan na noite de sábado, 30, no BBB 24, da TV Globo. A modelo e ex-vendedora ambulante revelou a confusão para Alane, que afirmou que o momento possivelmente virou meme na web.

Leia mais

>> Davi e Bin Laden se acertam após treta e bronca da produção

"Quando elas entraram, eu achei que fosse a Gretchen", disparou Beatriz. "Com certeza virou meme. Sabia que a Gretchen hoje mora em Belém?", respondeu Alane, achando graça da situação.

É O Tchan entregou danças e hits para o Top 10 da temporada ao relembrar todos os maiores sucessos da banda, quem embalaram as décadas de 1990 e 2000, como "Bambolê", "Na Boquinha da Garrafa" e "Ralando o Tchan".