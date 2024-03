BBB 24: Davi vai ao Confessionário após briga com Leidy Elin | A TARDE

A madrugada desta terça-feira, 12, no BBB 24 rendeu várias repercussões após Leidy Elin jogar as roupas de Davi Brito na piscina. Minutos antes, os dois haviam discutido no programa ao vivo.

>>> BBB: Leidy joga todas as roupas de Davi na piscina

Após a trancista jogar a mala de Davi na água, o brother foi direto ao Confessionário. Por sua vez, Leidy disse que foi informada que poderia agir dessa forma. O baiano afirmou que, pela regra do jogo, não é permitido provocar os adversários.



“Isso é provocar. Eu quero saber da produção se pode provocar. Se puder, vou entrar no VIP e começar a comer. Vou pegar os ovos de todo mundo e jogar no lixo. Vou jogar fora, quebrar ovo. Isso é provocar!”.



Davi passou alguns minutos esperando a porta do Confessionário ser liberada, mas a produção não a abriu. “Não vai ficar assim não”, reclamou.



“Provocar o adversário intencionalmente é ato de desclassificação. Eu não vou discutir com ela. Isso é regra do jogo. A gente segue regras e isso é uma regra do jogo! Se isso puder ser feito, não tem problema. Aí eu vou partir para a provocação e minhas atitudes vão ser de provocar também”, disse