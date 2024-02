BBB 24: Leidy Elin e Matteus discutem após Sincerão: “Para de drama!” | A TARDE

A casa mais vigiada do Brasil foi palco de mais uma discussão. Depois do Sincerão da última segunda-feira, 29, Leidy Elin e Matteus bateram boca na área externa do BBB 24.

>>> Último paredão para 'salvar' deve eliminar brother com 9%, diz enquete

Na dinâmica de ontem, alguns brothers e sisters brincaram com os bonecos do painel tático do Sincerão, ainda montado na área externa. Matteus não gostou de ser apontado como planta por Leidy.



“Tu convive comigo o dia inteiro”, iniciou Matteus. Em seguida, Leidy questionou: “E não posso te achar planta?”. O brother questionou porque a sister não comentou sobre isso antes. Leidy continuou. “Planta pra mim é quem não se movimenta, se eu acho que você não se movimenta, uma coisa não tem nada a ver com a outra.”.



Matteus retrucou. “Eu só quero respeito!”. A sister rebateu. “Te chamar de planta é falta de respeito? Marcus me chama direto. Para de drama!”



Anny tentou intervir e Leidy pediu que ela deixasse os dois conversarem. Depois da discussão, Leidy foi para dentro de casa e Anny e Matteus repercutiram a treta com outros participantes, criticando a postura de Leidy.



Veja a discussão:

🚨BRIGA COMPLETA: Leidy falou que acha o Matteus planta e que fala na cara que ele fica pedindo desculpa pra tudo sem necessidade. O agroboy se irritou e Deniziane quis se meter mas Leidy não deixou. #BBB24 pic.twitter.com/nuZzS3nqp9 — BCharts (@bchartsnet) January 30, 2024