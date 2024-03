BBB 24: Lucas vence prova e põe Davi e Alane no Castigo do Monstro | A TARDE

A Prova do Anjo, que aconteceu neste sábado, 9, no BBB 24, foi vencida, pela segunda vez por Lucas Henrique. A dinâmica exigia habilidade e sorte.

Após vencer, Lucas escolheu Davi e Alane para o Castigo do Monstro. Para o almoço do Anjo, ele levou Leidy, Yasmin Brunet e MC Bin Laden para o almoço do Anjo.



Davi e Alane vão vestir roupas de bruxa e espelho. A sister, que faz aniversário hoje, reclamou que foi um “belo presente”. O baiano, que estava no VIP, foi direto para a Xepa.



Prova do Anjo



Na fase inicial da disputa, todos os brothers precisam entrar dentro de uma caixa com bolinhas. Eram 25 cartões espalhados pela caixa, e quem conseguir juntar ao menos três cartões passa para a próxima fase.



Yasmin e Giovanna Pitel foram as únicas que não passaram para a segunda fase. Nessa etapa, os cartões que eles conseguiram pegar valiam pontos. O brother que conseguisse acumular mais pontos, vencia o colar do Anjo.