Paredão com Davi ultrapassou audiência de "Renascer" | A TARDE

O último paredão do BBB 24, que aconteceu na última terça-feira, 5, onde resultou na eliminação do brother Michel Nogueira e deixou o baiano Davi no programa, levou a Globo a bater recorde de audiência em Salvador, com o seu reality show.

De acordo com os dados consolidados obtidos pelo Portal F5, o BBB marcou média de 30 pontos com picos de 32 na capital da Bahia. A Record ficou com 4 e o SBT com apenas 3 pontos. No mesmo dia, o remake de "Renascer", que se passa em Ilhéus, cidade do litoral baiano, marcou 29 pontos. Sendo assim, a participação de Davi fez o BBB ser a atração mais vista da Globo na capital onde ela tem os seus melhores resultados em números.

Na última terça 5, motoristas de aplicativo amigos de Davi organizaram uma comemoração por ele ter ficado no programa no Paredão com Michel.

A amiga do brother, Elisangela Carlos, em entrevista ao Portal Massa!, caracterizou o baiano.

“Ele é aquele menino família, o apelido dele é sangue, porque ele dá o sangue pela família.O sonho de ajudar é desde pequeno, sempre foi um menino esforçado. No Carnaval do ano passado, ele vendeu água na Avenida Sete, ele não tinha licença para vender, mas ficava na correria, mas eu consegui uma das que eu tinha e passei para ele, porque não fui trabalhar no momento”, contou.

