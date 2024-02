BBB 24: Rodriguinho faz nova ameaça a Davi | A TARDE

É moda agora? Mais uma vez, o motorista de aplicativo Davi, do BBB 24, é alvo de críticas e ameaça por parte do cantor Rodriguinho. Ele, ao lado de Juninho e Wanessa Camargo, reclamou da comida do baiano.

“Eu quero comer rabada, mas não quero comer no meio do feijão não. Quero comer rabada pura”, disparou a cantora no Quarto Gnomo. O brother afirmou que o rival era “muito teimoso” e colocava “muito sal” na comida. “Vamos fazer, a gente, o feijão, pelo amor de Deus. Não vamos ficar dependendo dele”, disse Wanessa.



Logo depois, o cantor ameaçou o adversário. Rodriguinho disse que jogaria a garrafa na nuca de Davi se o baiano gritasse com ele. Além disso, Juninho apontou que o brother arrumou confusão com todos da casa. Para ele, isso seria prejudicial para seu jogo.