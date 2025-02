BBB 25: Arleane e Marcelo não resistem ao paredão e são eliminados

Arleane e Marcelo foram indicados pelo líderes Aline e Vinícius - Foto: Divulgação

A dupla formada por Arleane e Marcelo não resistiu ao primeiro paredão e foi eliminada do Big Brother Brasil 25 com 55,95% do votos, na noite desta terça-feira (21).

Leia mais:

>> Saiba tudo que aconteceu no primeiro Sincerão do BBB 25

>> Diego Hypólito vai desistir do BBB 25? Brother quer apertar botão

O casal ficou à frente de Diego/Vilma e Edilberto e Raíssa, com 36% e 8,05% dos votos, respectivamente.

Agora, restam 11 duplas no BBB 25 na disputa pelo prêmio que pode chegar até R$ 3 milhões.