PRONUNCIAMENTO

BBB 26: equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão

O brother foi expulso do programa após empurrar Jonas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 8:58 h

A expulsão foi anunciada horas depois do ocorrido
A expulsão foi anunciada horas depois do ocorrido

A equipe de Paulo Augusto se pronunciou após a expulsão do participante do BBB 26 nesta sexta-feira, 30. Em nota, os administradores do perfil do Instagram do brother alegaram que ele foi autêntico e honesto durante todo seu jogo e lamentaram o ocorrido.

“Fim de jogo. É com muito pesar que compartilhamos a decisão do programa de expulsar PA pelos acontecimentos da manhã de hoje, durante o atendimento ao Big Fone. Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio”, escreveram.

“Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA. Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e a torcida. Lamentamos profundamente o fim precoce dessa caminhada”, completou a nota.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paulo Augusto Carvalhaes (@pauloaaugustocm)

Vale lembrar que a expulsão do rapaz foi ocasionada após ele empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender o Big Fone, que foi atendido pelo ator Babu Santana. O influenciador caiu no chão após ser empurrado e reclamou do caso com a produção do programa.

BBB bbb 26 expulsão BBB paulo augusto

