BBB 26: equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão

A expulsão foi anunciada horas depois do ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

A equipe de Paulo Augusto se pronunciou após a expulsão do participante do BBB 26 nesta sexta-feira, 30. Em nota, os administradores do perfil do Instagram do brother alegaram que ele foi autêntico e honesto durante todo seu jogo e lamentaram o ocorrido.

“Fim de jogo. É com muito pesar que compartilhamos a decisão do programa de expulsar PA pelos acontecimentos da manhã de hoje, durante o atendimento ao Big Fone. Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio”, escreveram.

“Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA. Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e a torcida. Lamentamos profundamente o fim precoce dessa caminhada”, completou a nota.

Vale lembrar que a expulsão do rapaz foi ocasionada após ele empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender o Big Fone, que foi atendido pelo ator Babu Santana. O influenciador caiu no chão após ser empurrado e reclamou do caso com a produção do programa.