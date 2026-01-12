BBB 26: saiba que horas os famosos serão anunciados na Globo

BBB 26 estreia nesta segunda-feira, 12 - Foto: Divulgalção

Chegou o grande dia! O BBB 26 começa oficialmente nesta segunda-feira, 12, mas o público não vai precisar esperar até a estreia para começar a matar a curiosidade sobre o elenco de famosos.

O horário em que os primeiros participantes do grupo Camarote serão revelados já foi definido pela Globo: dois nomes sairão no intervalo do primeiro capítulo de ‘Coração Acelerado’, a nova novela das sete.

A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada dentro da própria casa do BBB, com a presença do apresentador Tadeu Schmidt e da equipe responsável pelo reality.

Enquanto os outros Camarotes e os Veteranos seguem sob sigilo até a noite de estreia, o BBB 26 já tem o grupo Pipoca completamente definido.

Os dez participantes anônimos da temporada foram escolhidos pelo público no domingo, 11, após uma votação aberta entre candidatos confinados em cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil. Cada região do país elegeu um homem e uma mulher para integrar o elenco.

Veja os pipocas escolhidos

Nordeste

Maxiane - Pernambuco

Natural de Nazaré da Mata, Maxiane tem 32 anos e é professora de História do Ensino Médio na rede estadual e influenciadora digital.

Marcelo - Rio Grande do Norte

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina.

Norte

Marciele - Pará

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos.

Brigido - Amazonas

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular.

Centro-Oeste

Jordana - Distrito Federal

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana vive em Brasília, no Distrito Federal. Aos 29 anos, ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital.

Paulo Augusto - Goiás

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador.

Sul

Pedro - Paraná

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas.

Samira - Rio Grande do Sul

Com 25 anos, Samira estuda Direito e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina.

Sudeste

Marcel - São Paulo

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado.

Milena - Minas Gerais

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Trabalha com recreação infantil, como empregada doméstica e babá.