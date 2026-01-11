Baiano fica de fora do BBB 26; veja quem entrou

Programa está prestes a estrear nas telinhas brasileiras - Foto: Globo

O Big Brother Brasil 26 está prestes a estrear nas telinhas brasileiras nesta segunda-feira, 12. No entanto, os participantes do grupo Pipoca, espalhados pelas regiões do Brasil, já começaram a aquecer para o programa, sendo escolhidos neste domingo, 11, para integrar um dos maiores reality shows do país.

Nas estruturas transparentes em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Manaus (AM) e Salvador (BA), 20 candidatos disputaram uma vaga na casa. Destes, apenas 10 foram selecionados: um homem e uma mulher de cada região.

Veja os pipocas escolhidos

Nordeste

Maxiane - Pernambuco

Natural de Nazaré da Mata, Maxiane tem 32 anos e é professora de História do Ensino Médio na rede estadual e influenciadora digital.

Marcelo - Rio Grande do Norte

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina.

Norte

Marciele - Pará

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos.

Brigido - Amazonas

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular.

Centro-Oeste

Jordana - Distrito Federal

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana vive em Brasília, no Distrito Federal. Aos 29 anos, ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital.

Paulo Augusto - Goiás

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador.

Sul

Pedro - Paraná

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas.

Samira - Rio Grande do Sul

Com 25 anos, Samira estuda Direito e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina.

Sudeste

Marcel - São Paulo

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado.

Milena - Minas Gerais

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Trabalha com recreação infantil, como empregada doméstica e babá.