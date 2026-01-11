Confirmado! Christiane Torloni não está no BBB 26

- Foto: Reprodução/Instagram

Um dos principais nomes especulados pelo público para compor a lista de camarotes do Big Brother Brasil 2026, que inicia oficialmente nesta segunda-feira, 12, Christiane Torloni não irá para o reality. Seu nome vinha sendo um dos mais comentados entre os fãs do programa nas redes sociais, na última semana.

Os rumores aumentaram ainda mais neste domingo, 11, devido à demora de se pronunciar sobre a morte de Manoel Carlos, autor de novelas da TV Globo, no sábado, 10. A cobrança por uma publicação aconteceu porque Torloni intepretou uma das icônicas "Helenas" do escritor, na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003.

No entanto, após o velório de Maneco, a artista usou as redes sociais para expressar o pesar. Através de um vídeo, Christiane Torloni falou sobre a importância do autor em sua carreira.

"Domingo, um dia luminoso, quente, um dia de despedida. O nosso Maneco partiu deixando mais um rombo nesse coração que parece aqueles queijos cheios de buraquinhos assim, sabe? Deixando um rombo enorme na nossa cultura, na nossa televisão. O Maneco que foi esse grande gênio da teledramaturgia brasileira", disse em trecho do vídeo publicado, onde a artista aparece emocionada.

Apesar do reality só começar na segunda-feira, 12, se fosse participar, a atriz teria que estar confinada em um hotel há pelo menos cinco dias, sem contato com o mundo externo.

Christiane Torloni é vista saindo de teatro

Outros indícios descartam a hipótese de que Christiane possa compor o Camarote do BBB 26. Isso porque, a atriz foi fotografada, neste sábado, 10, caminhando em um shopping no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ela foi clicada ao sair do Teatro Casa Grande, onde assistiu ao espetáculo Lady Tempestade, estrelado por Andréa Beltrão. Quando as imagens começaram a circular na internet, usuários das redes sociais apontaram a possibilidade das fotos terem sido geradas por uma IA.

Além disso, Torloni entrará em cartaz com o espetáculo Dois de Nós, a partir da próxima quinta-feira, 15. Ela subirá ao palco ao lado de nomes como Antônio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.