Baiano se envolve em briga na Casa de Vidro: "Não gosta do baianês?"

O Big Brother Brasil 26 ainda nem estreou, mas já vem movimentando as redes sociais com tretas entre os participantes das casas de vidro, espalhadas por diferentes regiões do país. Uma das primeiras rivalidades aconteceu na casa montada em Salvador, envolvendo os participantes Leandro e Marcelo.

Durante uma dinâmica dentro da estrutura transparente, o baiano e o participante do Rio Grande do Norte trocaram farpas e chegaram a discutir sobre ambos estarem atuando como “personagens” no jogo.

O embate também trouxe à tona uma discussão sobre linguagem regional, tema que já foi destaque em edições anteriores do reality, como a de 2024, vencida pelo baiano Davi Brito.

“Meu irmão, isso é um programa de julgamento”, disse Leandro. Em resposta, o médico rebateu: “Não sou seu irmão”.

O morador de Itapuã não deixou o comentário passar e respondeu: “Meu irmão, é o jeito de falar baianês. Você não gosta do baianês?”. Marcelo afirmou que ama a Bahia e garantiu que continuará sendo ele mesmo, gritando e se expressando da forma que considera natural.

Além da capital baiana, as casas de vidro também foram instaladas em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM).

