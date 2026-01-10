Linfoma de Hodgkin: conheça doença que matou Isabela Veloso

Isabela Veloso morreu aos 19 anos após batalha contra um câncer - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Isabela Veloso morreu aos 19 anos em decorrência de um linfoma de Hodgkin, câncer que se desenvolve no sistema linfático — rede de vasos e gânglios responsável pela defesa do organismo.

A morte foi confirmada neste sábado, 10, pelo marido, Lucas Borbas, nas redes sociais.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que é o linfoma de Hodgkin

O linfoma de Hodgkin é um câncer que se origina em células do sistema imunológico e costuma se manifestar inicialmente com sinais discretos, como o surgimento de ínguas indolores.

Por afetar estruturas espalhadas por todo o corpo, a doença pode evoluir de forma silenciosa nas fases iniciais, contribuindo para atrasos no diagnóstico.

Isabel descobriu nódulos no pescoço e no tórax — sintoma comum do linfoma.

Um câncer do sistema de defesa

O linfoma de Hodgkin surge no sistema linfático, formado por vasos, linfonodos e órgãos como baço e timo. Essa rede é responsável pela produção e circulação das células de defesa e pelo equilíbrio dos líquidos corporais.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença ocorre quando células sofrem alterações e passam a se multiplicar desordenadamente, formando tumores, sobretudo nos linfonodos.

Uma característica marcante dessa neoplasia é a presença, nos exames microscópicos, das chamadas células de Reed-Sternberg — linfócitos modificados que se multiplicam sem controle.

“Ela não é a causa isolada da doença, mas um sinal característico que ajuda a identificá-la ao microscópio”, disse ao g1 o oncologista Stephen Stefani, da Oncoclínicas e da Américas Health Foundation.

Quem é mais afetado

O linfoma de Hodgkin pode aparecer em qualquer idade, mas tem dois picos principais:

adultos jovens entre 20 e 35 anos

pessoas acima dos 60 anos

Não há um único fator de risco. Em parte dos casos, há associação com alterações imunológicas, histórico familiar ou infecção por vírus como Epstein-Barr. Em muitos pacientes, a causa permanece desconhecida.

Sintomas: ínguas sem dor e sinais inespecíficos

O sintoma mais frequente é o aumento dos linfonodos — percebido como caroços indolores no pescoço, nas axilas ou na virilha.

Outras manifestações podem surgir:

febre persistente

perda de peso inexplicada

cansaço intenso

suor noturno

coceira persistente

aumento do volume abdominal

Por não provocarem dor, os sinais iniciais muitas vezes são ignorados. Sintomas persistentes por semanas devem ser investigados.

Diagnóstico e tipos da doença

O diagnóstico é confirmado por biópsia do linfonodo suspeito.

A OMS classifica o linfoma de Hodgkin em dois grupos:

Linfoma de Hodgkin clássico

Responde pela maioria dos casos, tem presença das células de Reed-Sternberg e costuma se disseminar pelo sistema linfático.

O tratamento é baseado em quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia.

Linfoma de predomínio linfocitário nodular

Mais raro (cerca de 5% dos casos).

Evolui de forma mais lenta e pode ser restrito a poucos linfonodos, permitindo tratamentos individualizados e, por vezes, menos intensivos.

Após a confirmação, exames de imagem definem a extensão do tumor — etapa conhecida como estadiamento.

Tratamento evoluiu e oferece altas taxas de cura

O tratamento do linfoma de Hodgkin é um marco da oncologia moderna.

A doença era considerada incurável até as décadas de 1960 e 1970, quando o desenvolvimento da poliquimioterapia mudou o cenário.

“Foi uma das primeiras doenças em que se mostrou que a combinação de drogas podia mudar completamente o desfecho”, afirma Stefani.

Hoje, a quimioterapia continua sendo o principal tratamento, isoladamente ou associada à radioterapia.

Em casos resistentes ou com recaída, podem ser usados:

anticorpos monoclonais

quimioterapia em altas doses com transplante de medula

terapias celulares como CAR-T cell, indicada apenas em situações específicas e refratárias

Durante o tratamento, podem ocorrer efeitos temporários como fadiga, náuseas, queda de cabelo e maior risco de infecções.

Tem cura? Sim, especialmente com diagnóstico precoce

O linfoma de Hodgkin é considerado um dos cânceres com maiores taxas de cura.

Segundo o Hospital Oswaldo Cruz, grande parte dos pacientes entra em remissão completa após o tratamento inicial.

O acompanhamento médico após o fim da terapia é essencial para monitorar possíveis recidivas.

Hodgkin e não-Hodgkin: não são a mesma doença

Apesar de apresentarem sintomas semelhantes, os linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin têm comportamentos diferentes.

No linfoma de Hodgkin, a doença tende a se espalhar de forma previsível, de um grupo de linfonodos para outro, o que facilita o planejamento terapêutico.

Os linfomas não-Hodgkin formam um grupo heterogêneo, com evolução mais variável — podendo ser lenta ou agressiva — e maior possibilidade de acometer outros órgãos.

O subtipo identificado na biópsia determina o nome da doença, o tratamento e o prognóstico.