HOME > ENTRETENIMENTO
COMUNICADO

Hospital explica causa da morte de Isabel Veloso; veja a nota

Influenciadora estava internada desde novembro de 2025

Por Agatha Victoria Reis

10/01/2026 - 17:19 h
Influenciadora estava internada desde novembro de 2025
Influenciadora estava internada desde novembro de 2025

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado,10. O Hospital Erasto Gaertner, onde ela estava internada desde novembro de 2025, divulgou uma nota informando a causa da morte da influenciadora.

No texto divulgado nas redes sociais, a instituição informou a causa da morte e destacou que a jovem recebeu acompanhamento contínuo durante o período de internação. “Recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes”, afirmou.

Ainda no comunicado, a unidade lamentou o falecimento da paciente e explicou que a morte ocorreu em decorrência de complicações relacionadas ao tratamento contra o câncer.

Linfoma de Hodgkin: conheça doença que matou Isabela Veloso
Isabel Veloso morre aos 19 anos; marido publica despedida emocionante
Blogueira termina relação após marido se casar com garota de pograma

“O Hospital Erasto Gaertner informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento do Linfoma de Hodgkin”, diz a nota.

Pai faz desabafo

Antes da confirmação da morte, Joelson Veloso, pai da influenciadora, usou as redes sociais para acusar o hospital de negligência no atendimento à filha. Em publicação, ele relatou insatisfação com o acompanhamento médico recebido por Isabel.

“Sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Isabel precisa de atenção integral e constante”, escreveu.

Em tom de revolta, Joelson finalizou o desabafo afirmando que não ficará em silêncio diante da situação. “Como pai, estou cansado de ouvir que não tem jeito. Não vamos nos calar”, concluiu.

Veja nota oficial:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Hospital Erasto Gaertner (@hospitalerastogaertner)

