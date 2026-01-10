Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESABAFO

Blogueira termina relação após marido se casar com garota de pograma

Fernanda contou que o casamento terminou de forma repentina enquanto ainda vivia o luto pela morte da mãe

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/01/2026 - 10:35 h
Imagem ilustrativa da imagem Blogueira termina relação após marido se casar com garota de pograma
-

A influenciadora Fernanda Magnani usou as redes sociais para relatar um período que descreve como o mais difícil de sua vida. Em uma série de vídeos e publicações, ela contou que o casamento terminou de forma repentina enquanto ainda vivia o luto pela morte da mãe e, meses depois, descobriu que o então marido havia se casado em Paris, na França, com outra mulher.

Segundo Fernanda, a sequência de acontecimentos começou em maio de 2025, quando a mãe foi internada com câncer em estágio terminal. Ela afirma ter passado 59 dias praticamente dentro do hospital, até a morte da mãe. Ao retornar para casa, percebeu mudanças no comportamento do marido.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Quando voltei para casa, ele estava muito estranho. Saía e voltava cinco horas da manhã. Uma semana depois, simplesmente desapareceu. Eu estava sozinha em casa com dois bebês e tinha acabado de perder minha mãe”, relatou.

Abandono durante viagem ao exterior

O homem havia viajado à Espanha, em uma viagem que já estava prevista, mas, de acordo com Fernanda, aproveitou a ocasião para abandonar a família. Ao tentar contato, ela afirma ter recebido mensagens em tom agressivo, com xingamentos e ameaças. Em um dos registros divulgados, ele escreve: “Cale-se antes que eu me irrite mais”.

Dias depois, o marido chegou a reaparecer, prometendo uma reconciliação. No entanto, permaneceu em casa por pouco tempo e voltou a desaparecer sem explicações.

“Ele ficou mais três dias e sumiu novamente. Ninguém sabia onde ele estava. Até que uma amiga encontrou no Instagram que ele estava se casando em Paris”, contou.

Segundo a influenciadora, o ex-marido ficou cerca de três meses desaparecido, período em que não prestou apoio financeiro aos filhos. A descoberta teria sido feita a partir de um perfil conjunto do casal, criado nas redes sociais.

Leia Também:

Ator denuncia golpe ao comprar videogame e receber garrafa de azeite
Influenciador choca web ao revelar como homens se depilam na cadeia
Atriz da Globo reata casamento após quase 2 anos

Traição antiga e descoberta da suposta nova esposa

Fernanda afirmou que a mulher com quem o ex-marido teria se casado já havia sido motivo de conflitos no relacionamento em 2023. Na época, ela diz que decidiu perdoar a traição.

“É claro que eu fui traída desde 2023. Eu tenho provas de tudo o que estou dizendo. Estou exausta da crueldade humana”, desabafou.

Em outro relato, a influenciadora contou que o ex-companheiro foi seu primeiro namorado e que a mãe, que morava com o casal, o tratava como um filho. Mesmo assim, segundo ela, ele manteve o relacionamento extraconjugal enquanto Fernanda cuidava da mãe doente.

Ela afirma que descobriu a identidade da mulher por acaso, ao encontrar um carrinho de compras virtual em uma loja de cosméticos, vinculado à conta do marido, com dados pessoais da compradora. Após conversar com colegas da agência em que trabalha, teria sido informada de que a mulher seria uma garota de programa, conforme seu relato.

Sozinha com os filhos

Fernanda diz que ficou responsável sozinha por dois filhos, quatro cachorros e sem receber pensão. Ela também ironizou o padrão de vida do ex-marido após o rompimento.

“Nunca tem dinheiro para os filhos, né? Mas, em cinco meses, já fez umas dez viagens”, comentou.

As declarações repercutiram nas redes sociais e geraram ampla discussão entre seguidores sobre abandono familiar, luto e responsabilidade parental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abandono celebridades digitais família Influenciadores. redes sociais relacionamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x