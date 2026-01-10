Blogueira termina relação após marido se casar com garota de pograma

- Foto: Reprodução Redes Sociais

A influenciadora Fernanda Magnani usou as redes sociais para relatar um período que descreve como o mais difícil de sua vida. Em uma série de vídeos e publicações, ela contou que o casamento terminou de forma repentina enquanto ainda vivia o luto pela morte da mãe e, meses depois, descobriu que o então marido havia se casado em Paris, na França, com outra mulher.

Segundo Fernanda, a sequência de acontecimentos começou em maio de 2025, quando a mãe foi internada com câncer em estágio terminal. Ela afirma ter passado 59 dias praticamente dentro do hospital, até a morte da mãe. Ao retornar para casa, percebeu mudanças no comportamento do marido.

“Quando voltei para casa, ele estava muito estranho. Saía e voltava cinco horas da manhã. Uma semana depois, simplesmente desapareceu. Eu estava sozinha em casa com dois bebês e tinha acabado de perder minha mãe”, relatou.

Abandono durante viagem ao exterior

O homem havia viajado à Espanha, em uma viagem que já estava prevista, mas, de acordo com Fernanda, aproveitou a ocasião para abandonar a família. Ao tentar contato, ela afirma ter recebido mensagens em tom agressivo, com xingamentos e ameaças. Em um dos registros divulgados, ele escreve: “Cale-se antes que eu me irrite mais”.

Dias depois, o marido chegou a reaparecer, prometendo uma reconciliação. No entanto, permaneceu em casa por pouco tempo e voltou a desaparecer sem explicações.

“Ele ficou mais três dias e sumiu novamente. Ninguém sabia onde ele estava. Até que uma amiga encontrou no Instagram que ele estava se casando em Paris”, contou.

Segundo a influenciadora, o ex-marido ficou cerca de três meses desaparecido, período em que não prestou apoio financeiro aos filhos. A descoberta teria sido feita a partir de um perfil conjunto do casal, criado nas redes sociais.

Traição antiga e descoberta da suposta nova esposa

Fernanda afirmou que a mulher com quem o ex-marido teria se casado já havia sido motivo de conflitos no relacionamento em 2023. Na época, ela diz que decidiu perdoar a traição.

“É claro que eu fui traída desde 2023. Eu tenho provas de tudo o que estou dizendo. Estou exausta da crueldade humana”, desabafou.

Em outro relato, a influenciadora contou que o ex-companheiro foi seu primeiro namorado e que a mãe, que morava com o casal, o tratava como um filho. Mesmo assim, segundo ela, ele manteve o relacionamento extraconjugal enquanto Fernanda cuidava da mãe doente.

Ela afirma que descobriu a identidade da mulher por acaso, ao encontrar um carrinho de compras virtual em uma loja de cosméticos, vinculado à conta do marido, com dados pessoais da compradora. Após conversar com colegas da agência em que trabalha, teria sido informada de que a mulher seria uma garota de programa, conforme seu relato.

Sozinha com os filhos

Fernanda diz que ficou responsável sozinha por dois filhos, quatro cachorros e sem receber pensão. Ela também ironizou o padrão de vida do ex-marido após o rompimento.

“Nunca tem dinheiro para os filhos, né? Mas, em cinco meses, já fez umas dez viagens”, comentou.

As declarações repercutiram nas redes sociais e geraram ampla discussão entre seguidores sobre abandono familiar, luto e responsabilidade parental.