Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTARAM!

Atriz da Globo reata casamento após quase 2 anos

A artista compartilhou registros ao lado do amado nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/01/2026 - 21:26 h
A atriz estava separada desde 2024
A atriz estava separada desde 2024 -

Letícia Colin animou os fãs ao confirmar que reatou seu casamento com Michel Melamed nesta sexta-feira, 9. A atriz da Globo chegou a compartilhar alguns registros com o artista nesta semana, mas ainda não havia validado a reconciliação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Leticia Colin (@leticiacolin)

Segundo informações divulgadas pela revista Quem, a assessoria da artista foi quem confirmou a informação, deixando claro que eles preferem manter a discrição com relação a vida pessoal.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ator da Globo recebe garrafão de azeite ao comprar videogame
Filha de cantor é hospitalizada após consumir leite contaminado
Grávida, influenciadora denuncia ex-Corinthians por agressão psicológica

Vale lembrar que os atores ficaram juntos por cerca de nove anos, e tiveram um filho, chamado Uri, de 5 anos de idade. Os três estiveram juntos durante uma viagem para Alberta, no Canadá, onde Letícia celebrou seu aniversário de 36 anos.

Eles estavam separados desde julho de 2024. O anúncio oficial do término foi feito pelos dois, que descreverem a separação como difícil e dolorosa, deixando claro que ainda havia sentimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atriz da Globo Letícia Colin Michel Melamed

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A atriz estava separada desde 2024
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A atriz estava separada desde 2024
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A atriz estava separada desde 2024
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A atriz estava separada desde 2024
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x