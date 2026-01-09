Atriz da Globo reata casamento após quase 2 anos

A atriz estava separada desde 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

Letícia Colin animou os fãs ao confirmar que reatou seu casamento com Michel Melamed nesta sexta-feira, 9. A atriz da Globo chegou a compartilhar alguns registros com o artista nesta semana, mas ainda não havia validado a reconciliação.

Segundo informações divulgadas pela revista Quem, a assessoria da artista foi quem confirmou a informação, deixando claro que eles preferem manter a discrição com relação a vida pessoal.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que os atores ficaram juntos por cerca de nove anos, e tiveram um filho, chamado Uri, de 5 anos de idade. Os três estiveram juntos durante uma viagem para Alberta, no Canadá, onde Letícia celebrou seu aniversário de 36 anos.

Eles estavam separados desde julho de 2024. O anúncio oficial do término foi feito pelos dois, que descreverem a separação como difícil e dolorosa, deixando claro que ainda havia sentimento.