Ator da Globo recebe garrafão de azeite ao comprar videogame

O artista fez um relato em suas redes sociais

Emílio Dantas surpreendeu os seguidores ao revelar que foi vítima de um golpe ao fazer uma compra online. O ator da Globo contou que solicitou um console PlayStation 5 e recebeu um garrafão de azeite em sua casa.

“Tomei um golpe da Amazon Brasil e a bonita simplesmente lavou as mãos. NÃO CONFIEM. Comprei um PS5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon Brasil diz que não pode fazer nada”, disse ele.

O artista ainda reforçou que a entrega do objeto foi feita pela própria empresa. “Detalhe: a entrega não foi feita nem por terceiros. Foi a própria Amazon Brasil”, completou o famoso.

Vale lembrar que o valor do console varia de acordo com o modelo. A versão Slim Edição Digital custa de R$ 3,5 mil a R$ 3,8 mil. Já o PS5 Slim varia entre R$ 3,9 mil e R$ 4,5 mil.