Filha de cantor é hospitalizada após consumir leite contaminado

Caso repercutiu nas redes sociais - Foto: Reprodução| Redes sociais

O cantor MC Davi fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 8, após a filha, de apenas 1 ano e meio, ser hospitalizada depois de consumir leite contaminado. O episódio repercutiu nas redes sociais.

Em um vídeo publicado, o funkeiro relatou que a criança passou mal após ingerir metade de uma lata do produto. Segundo ele, a filha já recebeu alta hospitalar e está em casa, porém com a imunidade baixa.

“O lote de leite contaminado que vocês [marca] deixaram ir para a rua, minha filha tomou metade de uma lata. Eu tinha comprado três, uma já foi embora”, afirmou o cantor durante o desabafo.

MC Davi também cobrou uma posição da empresa responsável pelo produto. “Ela está muito mal, a imunidade dela baixou. Ontem ela estava no hospital e hoje a enfermeira veio aqui em casa cuidar dela, porque ela não está nada bem. Quero saber o que vocês [marca] vão fazer em relação a isso. Minha filha está mal”, disse.

Além disso, o artista fez um alerta a outros pais e responsáveis sobre a importância de verificar o lote do produto.

“Se vocês não estavam sabendo disso, agora fiquem sabendo. Eles [marca] deixaram ir para a rua um lote de leite contaminado para as nossas crianças. Então, se você tem pequeno em casa, filho que toma leite, confere o lote. É muito importante ficarmos atentos”, concluiu.