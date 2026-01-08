Menu
DETOX

Influenciadora explica motivo de ter ‘banido’ homens de sua vida

A famosa está há quatro anos sem se relacionar sexualmente com homens

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/01/2026 - 20:59 h
A famosa falou abertamente sobre o assunto
A famosa falou abertamente sobre o assunto

Klhoé Kardashian abriu o coração e revelou o motivo que a fez ficar quatro anos sem sexo. Conhecida por participar do reality show ‘Keep Up With The Kardashians’, que mostra a vida de sua família, a influenciadora contou que resolveu banir os homens de sua vida.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

“Eu não quero ninguém na minha cama a não ser meu filho. Esse é o único menino permitido ali no momento. Eu poderia ter alguém para fazer sexo comigo, eu só não quero fazer sexo”, disse ela, em um vídeo publicado em seu canal do Youtube.

A famosa está solteira desde dezembro de 2021, quando terminou o relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson, pai de seus dois filhos: True, de 7 anos de idade, e Tatum, de 3.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

O romance chegou ao fim de forma polêmica, após vazaram na mídia que o atleta teve um filho com Maralee Nichols, enquanto ainda estava com Klhoé, que teve o caçula por meio de uma barriga de aluguel.

