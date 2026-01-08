Menu
DENÚNCIA

Grávida, influenciadora denuncia ex-Corinthians por agressão psicológica

O atleta se relacionou com a moça enquanto namorava uma ex-BBB

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/01/2026 - 23:17 h
A moça está à espera de seu primeiro filho
A moça está à espera de seu primeiro filho -

O caso envolvendo a paternidade do filho de Gil Baloi ganhou um novo capítulo nesta semana. Grávida de cinco meses, a influenciadora Juliana Merhy registrou uma denúncia contra o ex-jogador do Corinthians.

Segundo informações do jornal EXTRA, o registro foi feito em 21 de dezembro de 2025, na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Em sua denúncia, a morena afirmou que a atleta agiu de forma negligente ao saber da gestação, pedindo que ela realizasse um aborto. Ela contou que ele “teria pressionado a ingerir medicamentos abortivos ou a procurar uma clínica especializada para o procedimento”.

Durante o relato, Juliana também informou que passou a ignorar as ligações de Gil e foi bloqueada por ele em todas as redes sociais. Os fatos causaram pressão psicológica nela, que está à espera de um menino, fazendo com que a denúncia fosse registrada.

Traição

Vale lembrar que Gil Baloi se envolveu com Juliana quando ainda namorava a ex-BBB Elana Valenaria. O namoro durou até a paternidade vir à tona publicamente na web, em novembro de 2025.

Conhecida por participar da 19ª edição do reality show da TV Globo, Elana excluiu todas as fotos ao lado do ex-companheiro, cortando laços após a divulgação da traição.

x