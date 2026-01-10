Ator denuncia golpe ao comprar videogame e receber garrafa de azeite

Marcas de azeite são proibidas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O ator Emilio Dantas usou as redes sociais para relatar que teria sido vítima de um golpe após realizar uma compra na Amazon Brasil. Segundo ele, ao adquirir um PlayStation 5 em promoção, acabou recebendo em casa um garrafão de 5 litros de azeite de oliva.

Na publicação, o artista contou que o problema não teria sido causado por transportadoras terceirizadas. De acordo com Dantas, a entrega foi feita pela própria Amazon Brasil, que, ainda assim, teria informado não ser possível resolver a situação.

“Comprei um PlayStation 5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon Brasil diz que não pode fazer nada. Detalhe: a entrega não foi feita nem por terceiros”, escreveu o ator, exibindo o produto dentro da caixa.

Na legenda, ele reforçou a insatisfação e fez um alerta aos seguidores. “Tomei um golpe da Amazon Brasil e a bonita simplesmente lavou as mãos. Não confiem”, declarou.

Repercussão entre famosos e consumidores

A publicação teve grande repercussão e recebeu milhares de comentários, incluindo reações de outros artistas. O humorista Maurício Meirelles ironizou a situação:

“Vou comprar um azeite para receber um Play 5”.

Já o ator Bruno Gagliasso brincou: “Pqp. Mas se for azeite mesmo, vamos aproveitar e cozinhar algo”.

Diferença de valores chama atenção

Para efeito de comparação, o PlayStation 5 citado por Emilio Dantas é vendido no site da Amazon a partir de R$ 3.889,90. Já o garrafão de azeite recebido, de origem chilena, pode custar até R$ 569,90 por unidade.

Posicionamento da Amazon

Em resposta ao portal Terra, a Amazon Brasil informou que lamenta o ocorrido e afirmou que o caso está sendo apurado. Em nota, a empresa declarou:

“A Amazon Brasil lamenta o ocorrido e afirma que ele não reflete os padrões de atendimento da empresa. Estamos investigando o caso e entraremos em contato com o consumidor para resolver a situação da melhor maneira possível”.