BBB: Dividindo cama com Isabelle e Matteus, Alane faz pedido ao casal | A TARDE

Em um momento em que dividia a mesma cama que Isabelle e Matteus, a participante Alane pediu que o casal “se pegasse” no local, na madrugada deste domingo, 14.



"Por favor, gente, fiquem aí. Fiquem juntinhos, me deem esse prazer, se peguem", disse Alane, menos de 24 horas antes do último paredão da 24ª edição do Big Brother Brasil (BBB).

No entanto, Matteus se despediu do local para deitar em outra cama do quarto. Um dos três participantes deixará a casa do BBB neste domingo, 14. Os outros dois disputarão com o baiano Davi a final do reality show, que acontecerá nesta terça-feira, 16.