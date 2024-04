BBB: Musa do Onlyfans elege 'participantes sexys' e deixa Davi de fora | A TARDE

Uma das 'fontes de renda' na atualidade, a produção de conteúdo adulto tem sido o caminho adotado por algumas celebridades e subcelebridades. Entre as plataformas mais conhecidas, estão o OnlyFans, Privacy e Just for Fan. A modelo Kerolay Chaves, uma das referências do segmento, revelou que já acumulou ganhos cinco vezes maiores do que o prêmio da última edição do Big Brother Brasil.

A musa do OnlyFans já foi número 1 no ranking do site por inúmeras vezes e, em recente declaração, não economizou palavras ao comentar sobre os participantes do BBB 24. Karolay avaliou os confinados e falou sobre quais participantes têm potencial para adquirir uma carreira próspera em conteúdos adultos.

"Eu vejo um grande potencial em alguns participantes dessa edição do BBB. As sisters Alane , Giovanna e [a finalista] Isabelle , sem dúvida, poderiam brilhar nas plataformas adultas. Com a experiência certa e o engajamento de suas legiões de fãs, elas poderiam faturar o prêmio do BBB em questão de tempo", disse a modelo.

Questionado sobre os homens, Kerolay também inumerou aqueles que ela considera com maior 'sex appeal'. Sem mencionar o baiano Davi Brito, considerado o principal favorito da atual edição do BBB, a musa disse ver potencial em Lucas Pizane, Marcus Vinícius e Vinicius Rodrigues.

"Esses rapazes têm charme e carisma, ingredientes essenciais para conquistar uma audiência leal. Estou à disposição para oferecer dicas e ajuda para qualquer um deles que queira iniciar sua jornada nas plataformas adultas", completou.